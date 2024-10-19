Kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Zeybekci, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne emek veren herkese teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin geçmişten bugüne içinden geçtiği ekonomik zorlukları anlatan Zeybekci, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelmesinin ardından yeni bir sürecin başladığını belirtti.

AK Parti kadrolarının millete hizmet etmek için göreve geldiğini aktaran Zeybekci, "AK Parti'yi bu millet kurdu. Tabelasını bu millet astı. Bu millet seferber oldu. Millet adamlarına ve evlatlarına, hizmetkarlarına 'emanet sizin' dedi. Bu millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördük hep. Bu aziz millete sadece hizmetkar olunur. Biz bu millete hizmet etmeye geldik. Biz bu milleti yönetmeye, idare etmeye değil, hükmetmeye değil, hizmetkar olmaya geldik. Allah'a şükür bugüne kadar da hizmet ettik." dedi.

Zeybekci, Merkez Bankası rezervlerinin iyi bir duruma geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Mayıstan önce Merkez Bankasının rezervlerinde net eksi 70 milyar dolar vardı. Brüt rakamı 80 milyar dolar artıydı. Şimdi net rezervi 40 milyar doları geçti. 42-43 milyar dolar civarındadır. Yani net olarak 120 milyar dolar civarında Merkez Bankasının rezervleri güçlendi. Ama bugün Merkez Bankasının brüt rezervleri Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına geldi. Muhtemelen cuma günü 160 milyar dolar olmuştur. Yani Türkiye artık asla ve asla döviz ataklarıyla ilgili bir sıkıntı yaşamayacak.



Milletvekillerimizin önümüzdeki dönemde çok yoğun bir çalışma dönemi olacak. Yapısal reformlar ve üretim seferberliği şeklinde. Göreceksiniz Türkiye, önümüzdeki sene bugünler, artık yüzde 20'nin altında enflasyonların konuşulduğu, faizlerin de şu andakinden çok daha aşağıda yer aldığı, piyasanın canlandığı, ticaret ve ekonomi olarak yeniden yüzümüzün güldüğü günler olacak. Biz buradayız, bu programın devamını da hep beraber göreceğiz."

Tüm teşkilat mensuplarının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kongrede, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Kongrede tek aday mevcut ilçe başkanı Altan Tufan yeniden seçildi.