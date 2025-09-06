İSTANBUL 28°C / 20°C
6 Eylül 2025 Cumartesi
  • AK Parti hazırlıklara başladı! Emlak vergisinde fahiş artışa önlem
Ekonomi

AK Parti hazırlıklara başladı! Emlak vergisinde fahiş artışa önlem

Emlak vergisinde fahiş rayiç bedel artışları için hazırlanan düzenlemenin ayrıntılarına ulaşıldı. Rayiç bedelin, her yıl sabit oranlarla ve yeniden değerleme oranına benzer bir sistemle otomatik olarak artması öngörülüyor.

6 Eylül 2025 Cumartesi 08:58
AK Parti hazırlıklara başladı! Emlak vergisinde fahiş artışa önlem
Son dönemde kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan rayiç bedel artışları için düğmeye basıldı. AK Parti, konuyu yakından takip ederek hızlı bir şekilde yeni bir düzenleme tasarısı hazırlıklarına başladı.

Parti yönetimi, Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu aracılığıyla ortak bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Taslak, beledin her yıl sabit oranlarla otomatik belirlenmesini ve olağanüstü piyasa koşullarında komisyon müdahalesi ile kontrol edilmesini öngörüyor. Taslağın, Meclis açılır açılmaz TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

OTOMATİK BELİRLEME SİSTEMİ

Edinilen bilgilere göre, hazırlanan taslak çalışmada, rayiç bedelin belirlenmesinde komisyonların devreye girmesi yerine, her yıl sabit oranlarla ve yeniden değerleme oranına benzer bir sistemle otomatik olarak artması öngörülüyor. Sabah'ın haberine göre, Bu sistem, belediyelerin insiyatifiyle ortaya çıkan ani ve yüksek artışları önleyecek ve vatandaşların öngörülebilir bir ekonomik ortamda yaşamlarını sürdürmesini sağlayacak.

KOMİSYON MÜDAHALESİ

Taslakta ayrıca, normal piyasa şartlarında rayiç bedelin otomatik olarak artması esas alınırken, olağanüstü piyasa koşullarında komisyonun devreye girmesi maddesi de yer alıyor. Bu mekanizma, piyasa koşullarında ani dalgalanmaların meydana geldiği durumlarda, rayiç bedelin komisyon kararıyla belirlenmesini sağlayacak. Böylece sistem, hem piyasanın doğal işleyişine müdahale etmeyecek hem de kontrolsüz artışların önüne geçecek.

PROVOKASYON UYARISI

AK Parti kaynakları, 1986 yılından bu yana emlak vergisi gelirlerinin tamamının belediye bütçelerine aktarıldığını hatırlatarak, bu yıl yaşanan yüksek oranlı artışların "hükümete ve iktidara dönük provokasyon niteliği taşıdığı" değerlendirmesinde bulundu.

Parti kaynakları, söz konusu artışların normal ekonomik işleyişten kaynaklanmadığını, belirli dönemlerde kamuoyu ve siyasi etkiler kurmayı amaçlayan müdahaleler sonucu oluştuğunu ifade ediyor.

BELEDİYE İNİSİYATİFİ BİTECEK

Hazırlanan taslağın temel mantığı, normal piyasa koşullarında rayiç bedelin otomatik olarak artması, olağanüstü piyasa koşullarında ise komisyonun devreye girmesi üzerine kurulu. Böylece, belediyelerin inisiyatifiyle gerçekleşen 20–30–40 kat artışların önüne geçilmiş olacak.

