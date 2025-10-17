Orta Vadeli Programın (OVP) geçen ay güncellendiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu program dahilinde de bazı destekleyici bütçe dengeleri, bütçe gelir kalemleri ve bütçe giderleri noktasında ve yine enflasyonla mücadelemiz açısından da bazı tedbirlerin alınması zorunluluğu vardı. Bu konuda hazırlandı." diye konuştu.

Kanun teklifinin kayıt dışılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi, yapısal ve hukuki düzenlemeler içerdiğini anlatan Güler, bu düzenlemenin devletin mali gücünü ve vergi toplama kapasitesini artırma vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

- "EMLAK BEYANLARININ DA GERÇEK DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILMASINI ARZU EDİYORUZ"

Kanun teklifinin içeriği hakkında bilgi veren Güler şunları kaydetti:

"Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımız hariç olmak üzere, yeniden düzenliyoruz. Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi ziyaı cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla ve Vergi Usul Kanunu'ndaki uygulanan oransal bir düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemede yüzde 25 olarak uygulanan caydırma cezası diğer Vergi Usul Kanunu'nda yer alan maddelerde olduğu gibi bir kat olarak değerlendirilecektir. Bu adımla beraber emlak beyanlarının da gerçek değerler üzerinde yapılmasını arzu ediyoruz. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların ikinci el satış ve devirlerinden noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere oransal manada binde iki oranında nispi noter harcı getirmiş bulunuyoruz."

AK Parti Grup Başkanı Güler, kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri, bazı özel sağlık kuruluşları belgeleri, kıymetli madenler ve ticari havacılık işletme ruhsatlarının yıllık harca tabi tutulacağını, bundan sonra da bu harç doğrultusunda bu faaliyetlerin yürütüleceğini dile getirdi.

- DOĞUM HARİÇ BORÇLANMA PRİM ORANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin toplumun refahını güvence altına alan en kritik kamu hizmet alanlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, "Bu sistemin hem aktüeryal dengesini sağlamak ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve aynı zamanda da bu kurumumuzun gelir ve gider dengesi arasından da belli bir oranı sağlamak ve güçlü bir yapısının da sürdürülebilir mahiyet içerisinde devam ettirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Abdullah Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkartıyoruz ve durdurulan Bağkur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranında yüzde 45 olarak sistemde belirlenmesini ve sistemin sürdürülebilirliğini de sağlamış oluyoruz. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkartılmakta ve ilgili sigorta kollarının prim oranlarının yükseltilmesiyle mevcut SGK kurumumuzun finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya gayret ediyoruz. Yine imalat dışı sektörlerdeki işverenlerimize sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviğini 2 puana indiriyoruz. Burada imalat sektöründeki yüzde 5'lik prim desteği de aynen olduğu gibi devam edecek. 5510 Sayılı Kanun'un 80. maddesinde yapılan değişiklikte prime esas günlük kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katı iken bunu 9 katına çıkarıyoruz. Çünkü üst değer noktasında maaş ölçüsü içerisinde 7,5 katın mevcut güncel uygulamalarda çok esnek olmadığı yönünde değerlendirmelerimiz oldu ve bunu 9 katına çıkartarak makul bir uygulamalarını da burada sağlamış oluyoruz. Böylece emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik haklarını, yani emeklilikten sonra da daha yüksek emeklilik maaşı alabilmesi noktasında da haklarının iyileştirilmesini de sağlamış oluyoruz. Gelir ve aylık bağlanmış olanlar da prim borçlarının gelir ve aylıklarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesilmesi sağlanarak kurumunun alacakları da yine bu konuda güvence altına alınıyor."

Güler, Türkiye'de yapılacak 2026-2027 yılı UEFA final müsabakaları ve 2032 yılı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında UEFA ve yurt dışından gelecek takımlar, tüzel kişiler bu müsabakalara katılımları dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlardan KDV, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması hususunda bir değerlendirmeleri olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan toplam harcama tutarının yaklaşık 3,6 trilyon lira olduğunu ifade eden Güler, "Bu bütçe imkanları noktasında farklı alanlarda kesintiler yapılarak ve borçlanmaya gidilerek bu tutar karşılanmaya çalışıldı. Bu nedenle 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını da karşılamak için Bütçe Kanunu ile belirlediğimiz net borç kullanım tutarına da 595 milyar lira ilave edilerek bu tutarı da artırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, ticaretin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin geçici madde düzenlemesinin süresinin 31 Aralık 2025 tarihinden 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Huzur hakları ile ilgili kanunda bir boşluk olduğunu dile getiren Güler, yanlış uygulamalara sebebiyet vermeme adına yapılan düzenleme ile belediye başkanları, meclis ve encümen üyelerinin aldıkları ödenek ve huzur haklarının "tek ücret" sınırlaması dışında bırakıldığını söyledi. Güler, "Çünkü buradaki uygulamaya yönelik olarak ilçe belediyesinden büyükşehir belediyesi görevlendirilmesi veya ilçe belediyesinden diğer alanlarda çalışma yapılması konusunda da bir hukuki boşluk doğmuştu. Bunu da gidermiş oluyoruz ve mahalli idarelerimizin çalışma sistematiğini güçlendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Kanun teklifiyle, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına, afet riskine karşı uygulamaların süratli biçimde teminat altına alınması amacıyla 31 Aralık 2029 tarihine kadar kamu bankalarından iç borçlanma yapabilme yetkisi verildiğini kaydeden Güler, kamu üniversite hastaneleri ile imzalanan götürü bedel sözleşmeleri kapsamında ödenen ancak sözleşme tutarından aşağıda kalan tahakkuk tutarlarının terkin edilmesi yönünde de düzenleme yapıldığını dile getirdi.

Güler, emlak vergisine ilişkin yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluğa, eşitsizliğe sebebiyet vermeden hakkaniyetle adil bir artış oranı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bu tamamlanmış olduğu takdirde bunu komisyon safahatında da ekleyebilme ihtimalimiz var." dedi.

Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Huzur hakkına ilişkin bir soru üzerine Güler, bu konuda kanuni düzenlemenin 1 yıldır yürürlükte olduğunu ve kamu çalışanlarının 1 yıldır huzur hakkı almadığını söyledi.

Güler, "Mahalli idarelerde görev yapan, devlet memuriyet ilişkisi bulunmayan belediye meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin meclis görev alanı içerisinde encümende görev alması veya komisyonda görev alması gibi hususları da değerlendirdiği için orada yanlış uygulama vardı, bunu düzeltiyoruz. Şu anda halihazırda devlet memurları, kamu çalışanları için sadece bir tane huzur alma hakkı var. Onda üst sınırı vardı. Onda sınırı geçen yıl itibariyle 109 bin lira ile sınırlandırılmıştı." diye konuştu.

Emlak vergileriyle ilgili çalışmaları olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Şunu da üzülerek söylemek istiyorum, aynı mahalle içinde, aynı muhit içinde ve aynı ilçe içerisinde maalesef farklı değerlendirmeler ve farklı mağduriyetler oluşturacak şekilde malumunuz emlak vergisine esas olan iki artı unsur var. Bir, o binanın bulunduğu arsa değerindeki artış oranı, ikincisi de o binanın değerinden kaynaklı artış oranı. Bunların belli bir denge içerisinde oluşturulması lazım. Yine belediye başkanlıklarımızda geri kalemi içinde emlak vergileri önemli bir yer tutuyor. Belediyelerimizin de bu konularda herhangi bir gelir kaybına uğramadan ancak gerek kendi ilçe sınırlarında gerekse yine aynı mahalle ölçeğinde herhangi bir olumsuzluğa, eşitsizliğe sebebiyet vermeden hakkaniyetle adil bir artış oranı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bu tamamlanmış olduğu takdirde, bunu komisyon safahatında da ekleyebilme ihtimalimiz var. Büyük ihtimalle tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Güler, bir soru üzerine trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü ve birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin TBMM Genel Kurulunda tamamlandığını anımsattı.

Gelecek haftadan itibaren madde görüşmelerine başlayacaklarını aktaran Güler, "Karayolları Trafik Kanunu'ndan kaynaklı idari para cezalarının bazılarının yürürlüğü 1 Ocak'tı. Biz tamamının bir bütünlük arz etsin diye, yürürlüğün tamamının 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olsun diye belirlemeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizinin hazırlandığını anlattı.

- "HEDEFİMİZ BİR GENEL AF VEYA KISMİ AF GİBİ BİR DURUM DEĞİL"

Bir soru üzerine bugüne kadar "genel af" şeklinde bir düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Güler, geçmiş dönemlerde çıkarılan afların beklentiyi karşılamadığını anlattı. Suça bulaşıp da tahliye edilenlerin kısa sürede tekrar cezaevine döndüğünü söyleyen Güler, koşullu salıverme imkanının güçlendirilmesinden yana olduklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir genel aftan değil bütün suç tiplerine yönelik olarak, ıslah olmuş, pişmanlığı açık bir şekilde görünen ve koşullu salıverme şartları içerisindeki suç ayrımı olmaksızın bütün hükümlülerin yararlanacağı güçlü bir yapıyı biz inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki nihai evrede hükümlü de bir müddet cezasını çektikten sonra topluma karışıyor. Biz topluma karıştığı andan itibaren bir daha suç işlememek üzere hem ailesiyle hem çevresiyle hem toplum yapısıyla beraber uyumlu ve iyi bir vatandaş olabileceği noktasında onun meslek edinilmesinden tutun da psikolojik desteğe kadar varsa sağlık problemlerinin giderilmesine kadar ceza infaz koşulları içerisinde güçlü yapılar oluşturmaya çalışıyoruz."

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda hukukçuların "terör örgütü içinde yer almış ama suça bulaşmamış kişilerin durumu" hakkında görüşlerini ifade ettiğini aktaran Güler, "Biz de yakından izliyoruz, zamanı gelince suça karışmamış olanların, bu topluma yeniden kazandırılması noktasında da gerek idari düzenlemeler açısından gerek yasal düzenlemeler açısından neler yapılabileceğini de hem komisyon raporlarından hem diğer hocalarımızdan bilgiler almak suretiyle devam ettiriyoruz." dedi.

Suça bulaşmış kişilerle bulaşmamış kişilerin ayrımının nasıl yapılacağının sorulması üzerine Güler, "Yargılamaları olan, soruşturmaları olan, bunların hepsi kayıtlarda var. Nihai evrede Irak kırsalında, Suriye kırsalında terör yapılanmasının birçok unsuru var. Bunların tamamına vakıf olmak, bilmek de mümkün değil tabii. Bizim kendi hem Milli İstihbarat Teşkilatımızın hem Milli Savunma Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın tutmuş olduğu resmi izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Umut hakkının sorulması üzerine Güler, "Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda koşullu salıverme şartları vardır, ceza ertelemesi vardır. Bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil." diye konuştu.