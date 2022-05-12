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Ekonomi

AK Parti'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması

Katıldığı canlı yayında asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, 'Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum.' dedi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 08:34 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET'te katıldığı programda 'Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?' sorusuna cevap verdi.

"Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız." diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

Somut bir şey söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Zengin, "Bu konuda ilgili bakanların açıklama yapması lazım." diye konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada bu konu hakkında yeşil ışık yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin temmuz ayını işaret ederek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz." demişti.

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