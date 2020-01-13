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Ekonomi

AK Parti’den devrim niteliğinde yeni imar kanunu teklifi! Emlak sektörü nasıl karşıladı?

İnşaatlar için verilecek olan yeni kanun teklifi hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kaçak yapılarla ilgili cezaların artacağını ve kat serbestliğinin kaldırılacağını belirtti. Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, 'Emlak sektörü için oldukça önemli bir gelişme, sektörün kesinlikle disiplin altına alınması gerekiyor.' dedi.

TM Dijital Haber Merkezi13.01.2020  15:32 - Güncelleme: 13.01.2020  15:36

Yatay-dikey mimari tartışmaları, AK Parti’nin girişimiyle yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla yatay mimariye geçilmesini istemesinin ardından AK Parti tarafından, yasa teklifi hazırlandı.

AK Parti'den yeni imar kanunu teklifi

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AK Parti’nin sunduğu yeni yasa tasarısının emlak sektöründe olumlu yansıyacağını belirtti. Aşa, “Kaçak yapılarla ilgili en büyük sıkıntıyı yaşayan biziz. Vatandaşlar da alım konularında suistimale uğruyor. Kaçak yapılar çözümsüzlük safhasında karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

“YENİ YASA TASARISI SEKTÖRE OLUMLU YANSIYACAK”

AK Parti’nin sunduğu yeni yasa tasarısının sektöre olumlu yansıyacağını belirten Nizameddin Aşa, “Kaçak yapıya müsaade edilmemesi yönünde çok sayıda görüşümüz mevcut. Kaçak yapılar çözümsüzlük safhasında karşımıza çıkıyor. Kaçak yapıların kayıt altına alınması ve tespit edilmesi sektörü olumlu yönde etkileyecektir.” dedi.

“VATANDAŞ TAPUDA SUİSTİMALE UĞRUYOR”

Emlak sektörünün kaçak yapılar yüzünden sıkıntı yaşadığını söyleyen Aşa, “Bu işle ilgili en büyük sıkıntıyı yaşayan biziz. Vatandaşlar da alım konularında suistimale uğruyor. En son duyduğumuz bir olayda, vatandaş ev alıyor, gidip gördüğünde ev ortada yok. Böyle olaylar göz önüne aldığında disiplinsizliğin engellenmesi gerekiyor.” dedi.

“MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI GEREKİYOR”

Emlak sektörünün disiplin altına alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Nizameddin Aşa, şöyle konuştu:

“İstanbul’da 2 milyon kaçak bina olduğu söyleniyor. 3 kat imarı olan bölgelere 10 kat bina yapılıyor. Yapıda 5 malik olacakken 10 malik oluyor. Kaçak yapılar yüzünden kentsel dönüşümde başarı olamıyor. Kaçak yapı konusunda müteahhitlere ciddi cezalar uygulanması gerekiyor. Mülkiyet hakları bakımından da bu olayın engellenmesi ve disiplin altına alınması gerekiyor.”

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