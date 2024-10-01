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Ekonomi

AK Parti'den 'emeklilik yaşı' açıklaması: Adil bir noktaya taşımamız lazım

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, '50'li yaşlarda emeklilik düşünülemez. 45-50'li yaşlarda emekli gelişmiş ülkelerde göremezsiniz. Adil bir noktaya taşımamız lazım. Çabamız ve gayretimiz devam ediyor.' dedi.

1 Ekim 2024 Salı 13:10 - Güncelleme:
AK Parti'den 'emeklilik yaşı' açıklaması: Adil bir noktaya taşımamız lazım
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler CNN Türk yayınına konuk oldu.

Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;

İsrail'in vahşice bombardımanı 1 yıldır her alanı ciddi manada yok etme yönündeki saldırı devam ediyor. Azgınlaşmış, yaptırıma tabi olmayan Netanyahu kabinesi saldırılara devam ediyor.

Şimdi Beyrut'a yöneldiler. İsrail'in saldırganlığı Suriye'ye sıçrar. Şu an Gazze diye bölge yok. Yüzde 90'ı yıkılmış şehirden bahsediyoruz.

BM gibi artık anlamı kalmayan bu yapılarla ilerleme imkanı yok. Sadece çıkar çevrelerinin hizmetkarı olmuş. Bugüne kadar tiyatro oynanmış. İşlerine geldiğinde insan hakları dediler. BM Güvenlik Konseyi adete seyrediyor.

TOPLUMDAKİ CEZASIZLIK ALGISI

Yetki analizlerini iyi yaparak. Mahkum kişinin ıslahını sağlayacak güçlü bir çalışma ortaya konulacak. Toplumun beklentisini de biliyoruz. Ceza alanın bir müddet hapiste olmasına öncelik çalışma var.

'50'Lİ YAŞLARDA EMEKLİLİK DÜŞÜNÜLEMEZ'

2024-25 yılı için bazı farklılıklar oluşacağına yönelik çalışma olduğu bilgisi geldi. Bazılarında ufak farklar olduğu söyleniyor. Rapor çıkarsa adil eşit düzenlemeyi hayata geçiririz.

Ortak çalışma yürütüyoruz. Yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa değerlendireceğiz. 50'li yaşlarda emeklilik düşünülemez. 45-50'li yaşlarda emekli gelişmiş ülkelerde göremezsiniz. Adil bir noktaya taşımamız lazım. Çabamız ve gayretimiz devam ediyor.

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