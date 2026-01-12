AK Parti'den ''enflasyon'' mesajı: Türkiye kalıcı refaha yürüyor

Trabzon'da bir dizi programa katılan Büyükgümüş, AK Parti'nin emekliler için en iyisini yapmayı hedeflediğini söyledi.

Emeklileri her zaman düşündüklerini belirten Büyükgümüş, "Bunu da emeklilerimizin hassasiyetini sömürerek değil, onların buradaki duygusu üzerinden bir aldı kaçtı siyaseti yürüterek değil, hesabımızı kitabımızı yaparak, her zaman emekli büyüklerimizle bir araya gelerek, onların sorunlarını, onların beklentilerini bizzat dinleyerek ve çözümü de en makul Türkiye'nin imkanlarının en üst düzeyinde gerçekleştirerek yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ekonomi programlarının gayet iyi ilerlediğini vurgulayan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah hedeflerimize teker teker ulaşıyoruz. Güçlü bir dezenflasyon süreci var. Enflasyon rakamlarının düştüğünü görüyoruz. Bizim meselemiz günlük, anlık, popülist yaklaşımlarla değil, refah artışının kalıcı olarak tesis edildiği enflasyonun da kalıcı şekilde düştüğü bir iklimi ekonomik anlamda yeniden ülkemize kazandırmak. Bunu AK Parti başardı, bunu Recep Tayyip Erdoğan başardı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde inşallah bu noktaya hep birlikte varacağız. Geldiğimiz noktayı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz ve atacağımız çok daha fazla adımlar var. Bunların da planı, programı elhamdülillah bizim tecrübeli kadrolarımızda mevcut. Emeklerimiz ve 85 milyon vatandaşlarımız için çok daha iyisini hayata geçirecek adımları önümüzdeki aylarda atacağız."

Trabzon'da yapılan İl Kadın Danışma Meclisi Toplantısını oldukça kıymetli bulduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Bu toplantı dizilerine devam edeceğiz. Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçemizde büyük bir kararlılıkla sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken her zaman siyasetin esasını milletimize hizmet etmek olarak gördüğümüzü sadece sözümüzle değil, halimizle, tavrımızla, sahadaki varlığımızla da hissettiriyoruz. Biz bu hissiyatı güçlendirirdikçe milletimizin AK Parti'mize olan teveccühünün de arttığını görüyoruz." diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN BİZE DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR"

Ahmet Büyükgümüş, üye sayısında çok büyük bir başarıya imza attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son olarak üyelik çalışmamızda 11 milyon 543 bin üye sayısını geçerek ve temmuz ayına göre de 664 binin üzerinde bir üye sayısıyla teşkilatımız önemli bir başarıya imza attı. Bunun bir yansıması olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç yeni arkadaşımızın partimize katıldığını gözlemledik. Bu milletimizin bize duyduğu güveni açık bir göstergesidir. AK Parti'mizle, Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etme kararının güçlü bir nişanesidir. İnşallah bunun hem takipçisi hem de bu güçlü zeminin geleceğe taşınmasında en büyük taşıyıcı rolü de AK Parti teşkilatları olarak bizler yürüteceğiz."

"AK PARTİ, MİLLETİMİZ NEREDEYSE ORADADIR"

Kış aylarında düzenlenen ev sohbetleri ile vatandaş ziyaretlerine devam edeceklerini dile getiren Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti teşkilatçılığının esası bizim davamızda, ideal silsilemizde bir hiyerarşiye yer yoktur. Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız mahallelerde, mahalle teşkilatımızla beraber bu çalışmaları etkin şekilde inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Ramazanın biraz da manevi ikliminden istifade ederek çok güzel bir dayanışma ruhunu bu yıl da sergileyerek bununla beraber de vatandaşlarımızla hem Türkiye'nin geleceğini hem ümmet olarak çektiğimiz sıkıntıları ve çözümleri görüşme, konuşma, tartışma imkanımız olacak. AK Parti, milletimiz neredeyse oradadır. Milletimizden aldığımız istikametle siyasetimize yön verir ve yol katederiz. İnşallah Ramazan ayının manevi iklimini de yeni fikirlere yeni duygulara gönüllerin en açık olduğu bu zaman diliminde en güzel bir şekilde istifade edeceğiz."