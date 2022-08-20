AK Parti'den EYT açıklaması

Kurtulmuş, Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi'nde gerçekleştirilen TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Konuşmasına, Sivas'ın, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'i temsil eden sembol, nadide şehirlerinden birisi olduğunu belirterek başlayan Kurtulmuş, kuruluşunun 21. yılını kutlayan AK Parti'nin, 20 yıldır iktidarda kalarak büyük bir başarı öyküsü yazdığını vurguladı.

EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

EYT ile ilgili de değerlendirmede bulunan Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşın sokakta konuştuğu ama hükümetin gündeminde, masasında olmayan hiçbir konu yoktur. Bildiğim kadarıyla EYT ile ilgili çalışma bakanlığın önündedir. Ümit ediyorum ki bu yıl sonu itibarıyla, net bir tarih vermek istemem, bu çalışmalar kamuoyuyla da paylaşılır. Sözleşmelilerle ilgili mesele de sözleşmelilerin kadrolaşması şeklinde değil ama sözleşmelilerin özlük haklarının kadrolularla neredeyse benzer noktaya getirilmesi konusunda da çalışmaların yapıldığını biliyorum. Bunları açıklamak ilgili bakan arkadaşlarımıza düşer."