AK Parti'den EYT açıklaması: Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULUR?

Bu konu çok teknik bir konu. Geçtiğimiz hafta SGK bir sunum yaptı. Onların sunumunu dinledikten sonra meselenin çok katmanlı olduğunu gördük. Bu kanun çıktığında hemen yararlanacak 2.5 milyon insanımız var. Birkaç yıl içerisinde yararlanması muhtemel insan sayısı 5 milyona ulaşıyor, çok ciddi bir sayı.

Çıktığı andaki ekonomik boyutu, hesaplar, ne kadar sorumluluk oluşturacak. İki bakanlık arasında özellikle Maliye Bakanlığı ile toplantı yaptık. Onlar da bunların hesaplanması ve en doğru şekilde ortaya konması için uğraşıyorlar.

EYT'de hem çalıştıkları gün hem prim süresini dolduranlarla ilgili değişen bir şey yok. Yaş ile ilgili beklenen bir zaman dilimi vardı. Emeklilikle ilgili 3 kriterden 2 tanesi sağlanıyor, EYT'de yaş ile ilgili konuda bir kolaylık getiriliyor.

Mali yükü ağır olan bir çalışma, 150 milyar TL'yi biraz daha aşacak gibi. Farklı prim türleri ödeyenler var, Bağkur ödeyenler var. Memurlar da bu işten istifade edecekler. Böyle bakıldığında 3 ana kategoride kendi içerisinde 3 ayrı başlığı olan farklı çalışma statüsü olan insanları ilgilendiren bir çalışmadan bahsediyoruz.

Çalışmalar devam ediyor. Beklenen mesele olduğu için insanları tedirgin etmeyi doğru bulmuyorum. İlk maaşlarını mart ayında alacak şekilde şubat ayında bu düzenlemeyi Meclis'te tamamlamayı hedefliyoruz. Son derece teknik bir çalışma, aynı anda iki Bakanlığın koordineli çalışması gerekiyor. Tam teklif Meclis'e gelene kadar iki Bakanlığın çalışması ile bu süreç tamamlanacak.

Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz.

STAJ VE ÇIRAKLIK SÜRESİNİN SİGORTA BAŞLANGICINA DAHİL EDİLMESİ DURUMU OLABİLİR Mİ?

Şu anda yok gibi görünüyor. Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye'nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz. Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var.

O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım.