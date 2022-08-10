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Ekonomi

AK Parti'den İstanbul kararı! Belediye işçilerine yüzde 80 zam yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediyelerde çalışan işçilerin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantı neticesinde, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının (MİKSEN) teklifi doğrultusunda 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
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"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapan Kabaktepe, milletin beklentisi, talebi, umudu ne ise AK Parti'nin onun icraata dönüşmesi, yapılabilir ve uygulanabilir hale gelmesi için gayret edeceğini söyledi.

Kabaktepe, geleceğin Türkiyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulacağına dair inançlarını vatandaşlarla paylaşacaklarını belirterek, "AK Parti hizmet ve eserde, belediyecilikte, hükümet olarak yaptığımız hizmetlerde bir markadır. Bunu hep beraber inşallah daha yukarıya taşıyacağız. 'Aldatma üstadı'na hakikatle inşallah gereken dersi vereceğiz. Her gün yeni birtakım algı yalanları üreterek insanlarımızın zihinlerini ve bakışlarını gerçek dışı hadiselere yöneltmek isteyen aldatma ustacılığının meslek olmasını engelleyeceğiz." dedi.

Belediyelerde toplu sözleşme iş görüşmelerinin devam ettiğini, işçilerin geciken toplu sözleşme zammı nedeniyle mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamamasına rağmen iş yerlerimizde çalışan işçi kardeşlerimizin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde, MİKSEN'in teklifi doğrultusunda belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere 30.06.2022'deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı."

Zammın açıklandığı salonda birçok belediye başkanı ve personeli de hazır bulundu.

Açıklamanın ardından Kabaktepe ve belediye başkanları esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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