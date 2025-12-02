İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4528
  • EURO
    49,3277
  • ALTIN
    5745.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AK Partili belediyeden konut müjdesi: Aile Yılı'na özel çekilişsiz kurasız!
Ekonomi

AK Partili belediyeden konut müjdesi: Aile Yılı'na özel çekilişsiz kurasız!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılı'nın son ayında önemli bir konut müjdesi açıkladı. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar ilerleyen günlerde Gazi Konut'un resmi web sitesi ve başvuru ofisleri üzerinden duyurulacak.

IHA2 Aralık 2025 Salı 11:20 - Güncelleme:
AK Partili belediyeden konut müjdesi: Aile Yılı'na özel çekilişsiz kurasız!
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Gazi Konut tarafından geliştirilen projelerde, aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik yeni bir uygulama başlatıldı.

Belirlenen kriterleri sağlayan ve daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlar, çekilişsiz ve kurasız şekilde ev sahibi olabilecek. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar ilerleyen günlerde Gazi Konut'un resmi web sitesi ve başvuru ofisleri üzerinden duyurulacak.

"EN AZ 4 ÇOCUĞU OLAN AİLELERİMİZE BİZ GAZİ KONUT'TAN KURASIZ EV VERME SÖZÜ VERİYORUZ"

Konu hakkında resmi sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılı'nın en büyük müjdelerinden birisini açıkladığını ifade ederek, "Şu an Gazi Konut her 6 ayda bir bin konutu ailelerimize teslim ediyor. Tabii şimdiden önemli şey evlat, çocuk.

Bizim için çok kıymetli. Bugün bir müjdeyi daha vermek için huzurlarınızdayım. En az 4 çocuğu olan ailelerimize biz Gazi Konut'tan kurasız ev verme sözü veriyoruz. 'Nasıl yapacağız başkanım?' diyeceksiniz. Aynı hanede en az 4 çocuğu olan kişiler Gazi Konut'a başvuracak. Gazi Konut'ta talep edenlerin hepsine kuraya girmeden Kuzeyşehir'de ve Güneyşehir'de evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.