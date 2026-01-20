AK Partili belediyeden yeni evlenenlere müjde: 60 bin liralık nakdi destek

AK Partili Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın seçim vaatleri arasında yer alan, yeni evlenen çiftlere çeyiz paketinin ilk etabı, başvurusu olumlu sonuçlanan 24 çifte verilen 60 bin lira nakdi destekle hayata geçti. Evlilik çeyizi dağıtım töreninde konuşan Başkan Yarka, Şırnak Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek yeni yuva kuran çiftlere destek verdiklerini belirtti.

Başkan Yarka, "Bugün burada sadece bir yardım programı için değil, yeni umutların yeşermesi adına bir başlangıç için bir aradayız. Şehirleri güzelleştiren sadece binalar değil, mutlu ve güçlü ailelerdir. Bu nedenle insana yapılan yatırım, her şeyden daha kıymetlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesini hatırlatan Başkan Yarka, bu doğrultuda belediye meclisinden geçirilen kararla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. 1 Eylül 2025 tarihinden sonra evlenen ve gelir kriterini karşılayan çiftlerin bu destekten faydalanabildiğini ifade eden Başkan Yarka, projenin ilk uygulamasının 2026 yılının ocak ayında gerçekleştirildiğini, bir sonraki dağıtımın ise mart ayında yapılacağını söyledi. Başkan Yarka, 'Biz güçlü ailelerin, güçlü Şırnak'ın ve güçlü Türkiye'nin temeli olduğuna inanıyoruz. O yüzden naçizane bir temennimiz var, Rabbim nasip ederse, evlerinizden çocuk sesi eksik olmasın; hatta nüfusumuz artsın diye dört çocuklu, kalabalık, muhabbetli sofralarınız olsun" diye konuştu.

"AYRIM YAPMADAN DESTEK OLUYORUZ"

Şırnak Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeden hizmet ürettiklerini dile getiren Başkan Yarka, "Fikrine, partisine, görüşüne bakmaksızın şartları taşıyan herkes bizim için değerlidir. Bu destekle çiftlerimize nakit yardım yapmayı tercih ettik. Böylece ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre karşılayabilecekler" şeklinde konuştu.

Belediyenin dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok sosyal projesi bulunduğunu da aktaran Başkan Yarka, doğalgaz, gıda destekleri ve sağlık alanında yapılan çalışmalara dikkat çekti. Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni minibüsle, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan hasta vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda yeni evlenen çiftlere tavsiyelerde bulunan Başkan Yarka, evliliğin kutsal bir müessese olduğunu vurgulayarak, "Evliliğin kıymetini bilin. Sevgi, saygı ve sabırla yürütülen her evlilik güçlenir. Allah yolunuzu açık etsin, sizlere hayırlı kazançlar ve mutlu bir aile hayatı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Tören, yeni evli çiftlerle birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Şırnak Belediyesi'nin sosyal destek projelerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği belirtildi.