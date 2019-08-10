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AK Partili vekilden fındık üreticilerine ''acele etmeyin'' çağrısı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, üreticilerden, fındığı alelacele pazara getirip fiyatların düşmesine yol açmamalarını istedi.

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Öztürk, Tirebolu ilçesine bağlı Karademir köyündeki fındık hasadı etkinliğine katıldı.
 
Burada yaptığı konuşmada, bu yıl fındıkta hemen her kesimin memnun olduğu bir dönemin yaşandığını söyleyen Öztürk, "Fındık konusunda her yıl haziran ayından yılbaşına kadar süren tartışmalar yaşanıyordu. Bu yıl bu tür tartışmalara son verildi çünkü hükümetimiz Toprak Mahsulleri Ofisine görev vererek herkesin memnun olabileceği bir fiyat ilan etti, destekleme yaptı. Bir müdahale alım fiyatı oldu bu." dedi.
 
Öztürk, fındığın her yıl sadece fiyat yönüyle tartışıldığına işaret ederek, "Oysa ki işin en önemli ayağı üretimdir. Bahçe ve müstahsilimizin alacağı tavırdır. Her yıl özellikle gurbetçilerimiz ağustos ayının 15'inden itibaren eylül ayına kadar fındıklarını satmak için pazara götürüyorlar. Bu da fiyatın düşmesine neden oluyor. Üreticilerimiz fındığı alelacele pazara getirip fiyatların düşmesine yol açmasınlar." ifadelerini kullandı.
 
Üreticilerin lisanlı depoları tercih edebileceklerini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:
 
"Üreticilerimiz, fındığı Giresun Lisanslı Depo'ya teslim edip karşılığında ELÜS belgesini alsınlar ve o belge karşılığında da Ziraat Bankasından 9 ay vadeli sıfır faizli fındığın bedelinin yüzde 70'ine kadar kredi alıp ihtiyaçlarını görsünler. Ondan sonra isterlerse o belgelerini satsınlar, isterlerse de fındıklarını zamanında satıp paraya çevirsinler." 
 
Öztürk, daha sonra üreticilerle birlikte bahçeye girerek bir süre fındık topladı. 

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