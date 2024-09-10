Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petrol talebinin zayıfladığına işaret eden veriler talep konusunda endişelere yol açarak fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı alması ise fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 17.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 düşüşle 69.39 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 66,06 dolardan alıcı buluyor.

11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL fiyat indirimi bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.18 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.63 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL