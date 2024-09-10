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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! 2021'den bu yana bir ilk yaşandı

Brent petrolün varil fiyatı Aralık 2021'den bu yana ilk kez varil başına 70 doların altına düştü. Peki brent petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıt fiyatlarını etkileyecek mi? Detaylar haberimizde...

AA10 Eylül 2024 Salı 18:19 - Güncelleme:
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! 2021'den bu yana bir ilk yaşandı
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Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petrol talebinin zayıfladığına işaret eden veriler talep konusunda endişelere yol açarak fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı alması ise fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

69.39 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 17.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 düşüşle 69.39 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 66,06 dolardan alıcı buluyor.

İNDİRİM OLACAK MI?

11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.18 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.63 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

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