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Ekonomi

Akaryakıta indirim pompaya yansıdı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatına 71 kuruşluk indirim geldi.

15 Mart 2023 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Akaryakıta indirim pompaya yansıdı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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