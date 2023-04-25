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Ekonomi

Akaryakıta indirim: Pompaya yansıdı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 47 kuruş indirim geldi. Motorinin fiyatı İstanbul dahil bazı şehirlerde 19 lira seviyelerine geriledi.

25 Nisan 2023 Salı 07:43 - Güncelleme:
Akaryakıta indirim: Pompaya yansıdı
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Bayramın ilk günü gelen çifte indirimin ardından akaryakıta bugün bir kez daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 47 kuruş düştü. Fiyat değişikliği nedeniyle motorinin fiyatı İstanbul dahil bazı şehirlerde 19 lira seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bayramın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin ise 91 kuruş düşmüştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta bir indirim daha geldi. Motorinin litresi 47 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 76 kuruşa, Ankara'da 20 lira 12 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 20 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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