Akaryakıta zam geliyor! Mazota zam var mı? İşte zam sonrası benzin ve motorin fiyatları

08 Haziran 2020 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:28

Akaryakıta zam geleceğinin haberini duyan vatandaşlar, Mazota zam var mı? Bugün motorine zam geldi mi? sorularının yanıtını yoğun olarak araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz hafta 17-25 kuruşluk indirim sonrası bu gece itibariyle pompaya yansıyacak olan zam 32 ve 37 kuruş olacak. Bu gelişme sonrası Benzin ve motorin fiyatları yükselecek. Yani benzinin yanısıra motorine de zam geldi. İşte benzine, motorine zam ve mazota yapılacak zam miktarı.

BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Benzin ve motorin fiyatları yeniden değişecek. Akaryakıtta zam sonrası ve öncesi benzin ve mazot fiyatları ne kadar olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de zam sonrası akaryakıt fiyatları haberimizde.

MAZOTA ZAM VAR MI?

Benzin ve motorine zam geliyor. Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde (mazot) 32 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Fiyat artışı sonrası benzin yeniden 6 liranın üzerine çıkacak. Benzin fiyatı, İstanbul'da 6 lira 13 kuruşa, Ankara'da 6 lira 18 kuruşa yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 5 lira 63 kuruşa, Ankara'da 5 lira 73 kuruşa satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da zbenzin ve motorinin zam öncesi-sonrası fiyatları.

ZAMSIZ AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN VE MOTORİN)

İSTANBUL

Kurşunsuz Benzin 5,76

Motorin: 5,31 - 5,35 TL

İZMİR

Kurşunsuz Benzin: 5,81 TL

Motorin: 5,40 - 5,44 TL

ANKARA

Kurşunsuz Benzin 5,80 TL

Motorin: 5,42 TL

ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN VE MOTORİN)

İSTANBUL

Kurşunsuz Benzin 6,13

Motorin: 5,63 - 5,67 TL

İZMİR

Kurşunsuz Benzin: 6,18 TL

Motorin: 5,72 - 5,76 TL

ANKARA

Kurşunsuz Benzin 6,17 TL

Motorin: 5,74 TL