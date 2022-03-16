Akaryakıtta çifte indirim

Akşam Gazetesi 16 Mart 2022 Çarşamba 08:46 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 08:46

Akaryakıt fiyatlarında ilk indirim uzun bir aradan sonra motorinde geldi. Motarinin fiyatında 2,38 TL indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu kez açıklama yapmadı. 2.38 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 20.52 lira, İstanbul'da ise 20.44 lira oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Motorinde ikinci indirimin ise 93 kuruş olacağı, benzine de 1 lira 76 kuruş indirim geleceği belirtiliyor.

Öte yandan EPDK öncülüğünde bugün akaryakıt fiyatlarına ilişkin kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıda akaryakıtta nakitle satışta ucuz tarife de gündeme gelecek.