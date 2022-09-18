Akaryakıtta dev indirim! Pazartesi günü pompaya yansıyacak

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatları da Türkiye'de değişmeye devam ediyor.

BİR İNDİRİM DAHA YOLDA

Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimin ardından sürücülere bir iyi haber daha geldi.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN

Brent petrol varil fiyatı 91,36 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin indiriminin Pazartesi günü itibarıyla uygulanması bekleniyor.

2 LİRAYA YAKIN İNDİRİM

Pazartesi günü itibaren başlayacak indirimin 1 lira 76 kuruşa yakın olması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NASIL OLACAK?

Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim uygulanması halide fiyatların İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL olması bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.87 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

BRENT PETROLDE SON DURUM NE?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.

Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.