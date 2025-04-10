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Ekonomi

Akaryakıtta indirim rüzgarı! İkincisi de yolda

Benzinin litre fiyatına dün gelen 2 lira 24 kuruş indirimin ardından yeni bir indirim daha geldi. Benzinin lire fiyatında 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha yapılacak. Son indirim de pompaya yansırsa benzinde toplam indirim 3 lira 60 kuruş olacak.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Akaryakıtta indirim rüzgarı! İkincisi de yolda
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Dünya genelindeki petrol fiyatlarına yaşanan düşüş pompaya da yansımaya başladı. Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. İndirimin yarın itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

BENZİNDE PEŞ PEŞE İNDİRİM

İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak. Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.

BAŞLICA İLLERDE FİYATLAR

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.

PETROL ÇAKILIYOR

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü. Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

İşte ülke genelindeki illerde motorini benzin ve otogaz LPG fiyatları;

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 44.59 TL

İstanbul (Anadolu): 44.44 TL

Ankara: 45.16 TL

İzmir: 45.51 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 44.31 TL

İstanbul (Anadolu): 44.19 TL

Ankara: 45.06 TL

İzmir: 45.89 TL

OTOGAZ (LPG)

İstanbul (Avrupa): 27.39 TL

İstanbul (Anadolu): 26.79 TL

Ankara: 27.29 TL

İzmir: 27.24 TL

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