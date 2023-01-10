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Ekonomi

Akaryakıtta tabela değişiyor! Benzine yılın ilk indirimi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

10 Ocak 2023 Salı 09:12 - Güncelleme:
Akaryakıtta tabela değişiyor! Benzine yılın ilk indirimi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 79,66 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in sınırlarını uluslararası uçuşlara açması ve talepte büyüme beklentilerinin desteklenmesi etkili oldu.

Ülkede uluslararası uçuşlara 3 yıl aranın ardından tekrar başlanırken, gelecek dönemde ekonomik büyümenin hükümetin önceliği konumunda olacağına yönelik beklentiler risk iştahını artırıyor.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının büyük çoğunluğunun kaldırılmasına rağmen vakalardaki artışın ekonomik aktiviteyi azaltabileceği endişeleri de fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi baskılıyor.

Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2022'de tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dünyaya kapatmış ve uçuşlara sınırlama getirmişti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin faiz politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisi de resesyon endişelerini hafifleterek doları baskıladı ve petrolde alımları destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,79 ile 79,92 dolar aralığının direnç, 79,45 ile 79,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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