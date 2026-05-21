  • Akaryakıtta vergi kaybı önlenecek: AK Parti'den yeni kanun teklifi
Ekonomi

Akaryakıtta vergi kaybı önlenecek: AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergi kaybının önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 11:36
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Yarın TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartları yeniden düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişikliklere gidilecek. Bu kapsamda, gazete, dergi ve internet haber siteleri ile basın yayın ilkelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

Ayrıca, toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt süreleri uzatılacak. Akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla da yeni düzenlemelere gidilecek.

  • Google SEO
