Akbank kredi erteleme nasıl yapılır? Akbank kredi erteleme başvurusu

27 Temmuz 2021 Salı 12:52 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 12:52

Akbank'tana kredi erteleme müjdesi müşterilerini sevindirdi. Akbank'tan daha önce herhangi bir kredi çeken ama borçlarını ödemekte sıkıntı yaşayan müşteriler belirli şartlar dahilinde buı borçlarını erteleyebilecekler. Bankaya kredi borcu olan veya kredi kartı ödemesi devam eden vatandaşların borçlarını erteleyebilecekleri açıklandı. Peki Akbank kredi erteleme nasıl yapılır? İşte Akbank kredi erteleme başvuru ekranı.

AKBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?

Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerin bireysel ve ticari kredilerinin 31.06.2021 tarihine kadar olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, kredi kartı ve artı para borçları ise alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar ertelenebilecek. İşte Adım Adım Akbank Kredi Erteleme İşlemi.

Kredi –> Kredi Hesaplarım adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz krediyi seçin.

Kredi Detayı'na tıklayın.

Sağ tarafta yer alan Erteleme butonuna tıklayın.

Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin.

Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

Akbank İnternet Üzerinden Artı Para Kredimi Nasıl Erteleme yapabilirim?

Hesaplarım–> Para İşlemleri adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz Para hesabını seçin.

Sağ tarafta yer alan Erteleme İşlemleri butonundan Erteleme seçeneğini tıklayın.

Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

AKBANK KREDİ ERTELEME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

AKBANK'TAN KREDİ ERTELEME AÇIKLAMASI

"Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin bireysel ve ticari kredilerinin 31.06.2021 tarihine kadar olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, kredi kartı ve artı para borçları ise alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar ertelenebilecektir.

İhtiyaç,Konut/İşyeri,Taşıt kredisi ve Artı Para ertelemeleriniz için Akbank İnternet üzerinden erteleme talebinizi iletebilir, erteleme sonrası oluşacak ödeme planınızı görüntüleyerek işleminizi anında tamamlayabilirsiniz.

444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'ni arayıp müşteri temsilcisine bağlanarak da kredi erteleme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin kredi kartı borçları alışveriş faizi alınarak Ekim 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Eylül 2021 tarihine ötelenebilecektir."