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Ekonomi

Akdeniz'de dev keşif! Tam 1 trilyon metreküp

Enerji şirketi 'Chariot', Fas açıklarında yeni doğal gaz keşfi yapıldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu doğal gaz keşfinin 1 trilyon metreküp olduğu belirtildi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:04
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İngiltere merkezli enerji şirketi Chariot'tan yapılan yazılı açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda El-Araiş kenti açıklarında yürütülen arama çalışmalarında olumlu sonuç elde edildiği belirtildi.

Sondaj çalışmalarında 2 bin 512 metre derinliğe kadar inildiğine işaret edilen açıklamada, keşfedilen rezervin beklentilerin çok üstünde olduğu vurgulandı.

Çıkarılacak gazın yüzde 75'inin Chariot şirketine, yüzde 25'inin ise Fas Hidrokarbonlar ve Madenler Ulusal Ofisine (ONHYM) ait olacağı ifade edilen açıklamada, keşfedilen gaz miktarının 1 trilyon metreküpü bulmasının tahmin edildiği aktarıldı.

ONHYM'den yapılan açıklamada da El-Araiş açıklarındaki sondaj çalışmalarında elde edilen sonuçların sevindirici olduğu belirtilerek, "Chariot şirketi yüksek kaliteli doğal gaz rezervi buldu." ifadelerine yer verildi.

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