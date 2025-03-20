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Ekonomi

Akdeniz'de hububat, yağlı tohum ve bakliyat ihracatı 151,1 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, şubat ayında 151,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
Akdeniz'de hububat, yağlı tohum ve bakliyat ihracatı 151,1 milyon dolara ulaştı
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Memiş, yazılı açıklamasında, birliklerine bağlı ihracatçıların şubatta 178 bin 950 ton ürünü uluslararası pazarda değerlendirdiğini ifade etti.

Dış satımlarının şubatta 151,1 milyon dolar olduğunu aktaran Memiş, "Bakliyatta yüzde 35 artışla 35 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde yüzde 7 düşüşle 30,5 milyon dolar, yağlı tohumlarda yüzde 19 artışla 18 milyon dolar ihracat değerine ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, en fazla ihracatın Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'a yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde 145 ülkeye dış satım yapan birliğimiz, 54 ülkede performansını artırma başarısı gösterdi. İhracat hacminde en anlamlı artışlar kaydettiğimiz ülkeler arasında Benin, Togo, Cibuti, Somali ve Çin ön sıralarda yer aldı."

  • dış satım
  • hububat ihracatı
  • yağlı tohumlar

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