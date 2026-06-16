Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kadın girişimciliğinin ekonomik kalkınmadaki rolü, değişen iş dünyasında kadınların üstlendiği liderlik ve üretim odaklı başarı hikâyeleri ele alındı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, iş dünyası liderleri, kadın girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, küresel ekonominin dijitalleşme, yapay zekâ, büyük veri ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörülerine göre 2030 yılına kadar dünya genelinde milyonlarca yeni iş alanının oluşacağını hatırlatan Göktaş, bu dönüşüm sürecinde insan kaynağının niteliğinin ve fırsat eşitliğinin ülkelerin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun yalnızca bireysel başarılarla sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, kadınların üretimden girişimciliğe, aileden toplumsal kalkınmaya kadar geniş bir etki alanı oluşturduğunu belirtti. Kadınların güçlenmesinin ekonomik büyümenin ötesinde aile yapısını, hane refahını, yerel kalkınmayı ve toplumsal dayanışmayı da güçlendirdiğini ifade eden Göktaş, kadın girişimcilerin ortaya koyduğu her başarının yeni nesillere ilham verdiğini söyledi.

Konuşmasında Türkiye'nin kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara da değinen Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kadınların girişimcilik, istihdam, dijital ekonomi ve yenilikçi sektörlerde daha fazla yer almasını hedefleyen uygulamaların sürdüğünü kaydetti. Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, genç kadınlara yönelik girişimcilik programları ile yapay zekâ ve veri bilimi alanındaki eğitim projelerinin bu yaklaşımın önemli parçalarını oluşturduğunu ifade etti.

Program kapsamında kadın girişimcilerin tarım, turizm, ticaret ve teknoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projeler de katılımcılarla paylaşıldı. Alanlarında başarı sağlayan kadın girişimciler deneyimlerini aktarırken, girişimcilik yolculuklarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm yöntemleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Böylece program, yalnızca başarı hikâyelerinin anlatıldığı bir buluşma olmanın ötesine geçerek bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân sağlayan önemli bir platform niteliği kazandı.

Etkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise MÜSİAD bünyesinde kadın girişimcilerin ve iş insanlarının üretim ekosistemine sağladığı katkılara dikkat çekti. Özdemir, kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen "Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü" kapsamında yeni evlenen çalışanlara ve çocuk sahibi olan ailelere yönelik desteklerin sürdüğünü, ayrıca kadın girişimci ve çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve gündüz bakım evi projeleri üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

"Akdeniz'de İlham Veren Kadınlar" programı, MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu'nun kadın girişimciliğini teşvik etmeye, başarı hikâyelerini görünür kılmaya ve farklı sektörlerden kadınları ortak bir platformda buluşturmaya yönelik çalışmalarının önemli organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. Kamu ile iş dünyasını aynı zeminde buluşturan etkinlikte, kadınların üretim, girişimcilik ve liderlik alanlarında daha güçlü şekilde yer almasının Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağlayacağı katkılar kapsamlı biçimde değerlendirildi.