'Akdeniz’de sonuç bir haftaya belli olur'

Türkiye enerji sektöründe hem arama hem de yatırım projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kara kesiminde devam eden arama çalışmaları son yıllarda denizlere de taşındı. Bu konuda özellikle Akdeniz bölgesi büyük önem arz ediyor. Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in Akdeniz’deki çalışmaları sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Fatih gemisiyle ile Akdeniz’de yürüttüğü sondaj çalışmalarında hedefe yaklaştığını belirterek, “Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık” dedi.

İKİNCİ GEMİ BAKIMDA

5-6 yıldır bölgede sismik araştırmalar yapıldığını söyleyen Dönmez “Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan bölgeleri belirleyelim. Bir nevi röntgeni çekiliyor. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel bir yaklaşımı olmuştu. Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Bu çalışmalar ayrıca, bölgedeki kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli.” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ise zirvede yaptığı açıklamada “Türkiye’nin altında kanıtlanmış rezervi bin 200 ton, potansiyeli ise 6 bin 500 ton. Bir tonu 45 milyon dolar üzerinden işlem görüyor. Potansiyelimizin yarısını bile kullansak, 100 milyar doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşabiliriz” dedi.

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