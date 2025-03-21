Akın akın Türkiye'ye gelecekler! Sayının 7 milyonu geçmesi bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, 2025 yılına ilişkin Rus pazarına yönelik büyük beklentiler içerisinde olduklarını belirterek, Rus rublesinin bu yıl tüm dünya paraları karşısında değer kazandığını söyledi.

Türkiye'nin halihazırda fiyat ve kalite bakımından yüksek bir seviyede bulunduğunu vurgulayan Eker, "Bu nedenlerden dolayı Rus turistlerin Türkiye'yi geçtiğimiz yıla göre daha fazla tercih edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Eker, Türkiye ile Rusya arasındaki olumlu ilişkilere de değinerek, "Hem hükümetler bazında hem de acentalarımız, tur operatörlerimiz bazında ilişkilerimiz çok iyi. Ruslar Türkiye'yi, denizini, işletmesini, insanlarını çok seviyor. Yerel anlamda karşılıklı bir sevgi var. Tüm bunları, Rusya'nın geçen yıla göre Türkiye'ye çok daha fazla turist göndereceğinin göstergesi olarak yorumluyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye'yi 6,5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini bildiren Eker, "Rus pazarı her zaman Türkiye'nin ilk üç pazarından bir tanesi olmuştur. Şu anda da lider pazar konumunda. Bu yıl en az yüzde 10 artışla 7 ile 7,5 milyon arasında turistin geleceğini düşünüyoruz. Bu yıl Rus pazarında 7 milyonu geçeriz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı nedeniyle çok iyi olmadığını anlatan Eker, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Ruslar daha çok Türkiye ve Asya pazarına daha çok yönelmiş durumda. Bizim de muadilimiz pazarlar İtalya, İspanya, Yunanistan gibi pazarlar olduğu için geçmiş yıllarda oraya gidecek talebin Türkiye'ye yönleneceğini düşünüyorum."

Eker, TÜRSAB nezdinde önemli çalışmalar ve Rusya'da pazarlama faaliyetleri yaptıklarını vurgulayarak, "Uçak seferleri de artan bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla tüm bu gerekçelere baktığımızda 7 milyon bandını bu yıl aşmayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de özellikle son yıllarda Antalya dışındaki bölgelere çok sayıda Rus turistin seyahat gerçekleştirdiğini belirten Eker, "Türkiye ile Rusya arasındaki tarifeli seferler arttıkça, insanlar bireysel bazda istedikleri gün, istedikleri hava yolu gibi kendi programlarını yapabiliyorlar." dedi.

Eker, İstanbul, İzmir ve Kapadokya'nın bu anlamda ön plana çıktığını söyledi.

Turizm sektörünün uluslararası politik faaliyetlerden etkilenen bir alan olduğuna işaret eden Eker, "Şu anda Türkiye ile Rusya arasında üst düzey ilişkilerin çok doğru yönetilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkilerin çok iyi olması, turizmimizi de etkiliyor. Bunun da her zaman bir pozitif etkisi oluyor." şeklinde konuştu.

- TÜRK SAĞLIK TURİZMİ ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural da Rusya'nın özellikle Akdeniz ve Ege'de en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin başında bulunduğunu söyledi.

Rus turistlerin artık İstanbul'u da iyi tanıdığına işaret eden Ural, "Bizler de TÜRSAB olarak özellikle Rus turistlerin tercih edeceği, turizmin diğer çeşitli alanlarında bu paydayı büyütmek istiyoruz." dedi.

Sağlık turizminin son dönemde ön plana çıktığının altını çizen Ural, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rusya, sağlık hizmetlerinde tamamen gelişmiş bir ülke. Ama halkının, Rusların, çok fazla seyahat etmeyi sevmesinden dolayı, sağlık turizminde diğer ülkelerde de hizmet alıyorlar. Son 10 yılda, Rusların en çok sağlık hizmeti aldığı ülkelerin başında Çin ve Güney Kore geliyor."

Türkiye'nin sağlık turizmini Rusya'ya da tanıtmaya başladığını belirten Ural, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da yapılmayan ama Türkiye'de yapılan çok özellikli operasyonlar var. Mesela fizik tedavi, ortopedi, skolyoz ameliyatları. Son yıllarda çok fazla turist çekmeye başladık. Özellikle wellness, rehabilitasyon ve fizik tedavi alanlarında Rusların tatilleriyle birlikte Çekya'yı tercih ettiği hizmetleri, örneğin termal turizmde Türkiye'yi tercih etmeye başladılar."

Ural, Rusların otel tatili sırasında sağlık hizmeti almayı sevdiğini ve bu alanda Türkiye'de gerekli yatırımların yapılması halinde talebin daha da artacağını sözlerine ekledi.