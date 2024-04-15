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Ekonomi

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Dikkat çeken İran ve Rusya detayı

Tatil sezonun açılmasıyla birlikte milyonlarca turist akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye'ye gelen turistler arasında İran ve ve Rusya vatandaşları dikkat çekti. 437 bin 905 kişi ile İran ilk sırada yer alırken, 345 bin 301 kişi ile Rusya ikinci sırda yer aldı. Bu iki ülkeyi ise Bulgaristan takip etti.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Dikkat çeken İran ve Rusya detayı
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Küresel ölçekte birçok Turistin dikkatini çeken Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 341 bin 606 kişi ziyaret ederken, en fazla turist İran, Rusya ve Bulgaristan'dan geldi.

İRAN VE RUSYA İLK SIRADA! AKIN AKIN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Turizm Haftası dolayısıyla AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistiklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'ye 2023'te gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 56 milyon 693 bin 837 oldu. Bu ziyaretçilerin 49 milyon 209 bin 180'i yabancı, 7 milyon 484 bin 657'i "yurt dışı ikametli vatandaş" ziyaretçilerden oluştu.

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 4 milyon 341 bin 606 oldu.

2023'te ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı toplam 61 milyon 35 bin 443 olarak tespit edildi.

- YILIN İLK İKİ AYINDA EN ÇOK İRAN'DAN TURİST GELDİ

Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke, 437 bin 905 kişi ile İran oldu. İran'ı 433 bin 654 kişi ile Rusya, 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan takip etti. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı takip etti.

- TURİZM GELİRİ ARTTI

Türkiye'de salgın koşulları nedeniyle turizm gelirinde düşüş olurken, 2021'den sonra turizm sektörü toparlanmaya başladı.

2022'deki turizm geliri 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar olurken, geçen yıl bu rakam 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm geliri ile 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye 2019-2023 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

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