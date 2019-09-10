Akıncı İHA pist başı yapıyor

Yerli ve milli üretim stratejisi ile geliştirdiği İHA ve SİHA’larla hem Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan Baykar, yeni ürünü Akıncı İHA’yı piste indiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm testleri sorunsuz süren Akıncı İHA’nın bu hafta piste çıkacağını söyledi. Bayraktar, “Akıncı TEKNOFEST’te yerini alacak. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, konvansiyonel harpta ve terörle mücadelede kullanılacak, çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Akıncı, stratejik sınıfta bir insansız hava aracı. Bizim, ülkemiz kriterleri açısından konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabiliyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor ve önünde özel bir radarı da olacak. Türkiye´nin yaptığı milli akıllı mühimmatlar var, o görevleri yapabiliyor. Elektronik harp sistemleri taşıyabiliyor. Konvansiyonel harpte ve terörle mücadelede kullanılacak çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor” diye konuştu.

4 YILLIK ÇALIŞMA

4 yıllık hazırlığın ardından sona gelindiğini söyleyen Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu: “Akıncı’ya biz yaklaşık 4 sene oldu başlayalı. Bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği milli olarak kendi mühendis ekibimiz tarafından tasarlanıyor. Bütün Ar-Ge geliştirme süreçlerinden sonra prototip üretim aşaması tamamlandı ve testleri devam ediyor. Bütün uçak bir araya getirildi. İçerisinde onlarca uçuş bilgisayarı, uçuş elektronikleri var. Milyonlarca satır yazılım var. Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. Hepsi bir araya koyuldu ve denemeleri devam ediyor. Tabii o testlerde teker teker, binlerce adımı doğrulamanız gerekiyor. Şu anda tam güç testini verdik. Tüm bileşenler bir aradayken, başarıyla geçti. Bir sonraki adım, yavaş yavaş taksi yaptırmak. Tabi önce emekliyor, biraz daha hızlı yürümeye başlıyor, tam hızına varınca da kalkıyor. Bütün bunları da otomatik bir şekilde yapıyor. Bizim Mini İHA da böyleydi. 15 yıl önce biz Türkiye’nin ilk milli İHA sistemini geliştirdik. İlk milli güdüm sistemiydi.”