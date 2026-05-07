  • Akkuyu NGS için heyecanlandıran gelişme: 2. ünite için izinler alındı
Akkuyu NGS için heyecanlandıran gelişme: 2. ünite için izinler alındı

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. Güç Ünitesi'ni işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer AŞ'ye gerekli izni verdi.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ izin işlemleri için Mayıs 2025'te NDK'ye başvurmuştu. Başvuru kapsamında NDK'ye ünitenin işletmeye alınma aşamaları, ilgili teknolojik işlemleri ve işletme personelinin eğitim sürecini detaylandıran bir dizi belge sunuldu. İzin işlemleri için NDK'ye 22 bin sayfayı aşkın belge sunuldu.

Başvuruyu değerlendiren NDK, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2. Güç Ünitesi'ni İşletmeye Alma İzni" verilmesine ilişkin karar belgesini yayınladı. Belge, işletmeye alma aşamasında NDK ile ilgili etkileşim prosedürlerini belirliyor. 2. Güç Ünitesi'nde yapılacak bütün işlemler NDK tarafından izlenecek kurumun onayına tabi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "İşletmeye alma izninin alınması, başvuru belgelerinin hazırlanmasına ilişkin gerekliliklere uyulduğunu teyit ediyor ve 2. Güç Ünitesi'nde işletmeye alma işlemleriyle ilgili hazırlıklara başlamamızı sağlıyor. İnşaat çalışmalarına paralel olarak, uzmanlar ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

