Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, Kırklareli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu.

Türkiye'nin enerji talebinin her geçen gün arttığını ifade eden Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye eğer enerjide tam bağımsız olursa, dışarıya bağımlılığını bitirirse ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanmış olacak ve siyaseten de çok daha güçlü bir ülke olacak. Artık Türkiye'de döviz, enflasyon bunların hepsi problem olmaktan çıkacak. Enerjiyi eğer kendi imkanlarımızla karşılarsak cari açığı, yani Türkiye'nin ekonomideki en büyük problemini ortadan kaldırmış olacağız. Biz bu bilinçle ve bu inançla çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, 2016'da ortaya konan Milli Enerji ve Maden Stratejisi ile Gabar gibi terörle anılan yerler de dahil olmak üzere petrol ve doğal gaz aranmayan yer bırakmamayı hedeflediklerine ve mevcut durumda Gabar'daki petrol üretimiyle yıllık yaklaşık 80 milyar liralık ekonomik değer oluşturulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüze yeni ve büyük bir hedef var, Terörsüz Türkiye hedefi. Nasıl Gabar'da terörden kurtulduysak ve bu sonuçları almaya başladıysak, tüm ülke olarak terörden kurtulduğumuzda, o silahlar bırakıldığında ülkemizde nice Gabar'lar olacak ve birçok alanda Gabar petrollerinde olduğu gibi başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Onun için Terörsüz Türkiye çok değerli bir proje. Adeta göz bebeği gibi onu koruyarak başarıya, neticeye ulaştırmamız, Türkiye'yi tümüyle terörden kurtarmamız gerekiyor."

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSUNA İKİ YENİ GEMİ

Mavi Vatan'da destan yazmaya devam ettiklerini kaydeden Bayraktar, enerji filosundaki sondaj gemilerinin sayısını 4'ten 6'ya yükselttiklerini ifade etti.

Bayraktar, 6 derin deniz sondaj ve 2 sismik gemisiyle Türkiye'nin bugün dünyada 4. büyük derin deniz filosuna sahip ülke haline geldiğini anımsattı.

Muhalefetin gemi alımlarıyla ilgili eleştirilerine değinen Bayraktar, "Çok güçlü bir derin deniz filomuz var. Bunlarla Akdeniz'de sondajlar yaptık. Hiç kimsenin hayal dahi edemediği yerlerde, Kıbrıs Adası'nın güneyinde sondaj yaptık. O zamanlar dediler ki 'Bu gemileri niye alıyorsunuz?'" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kiralık gemilerle bu bölgelerde sondaj yapmanın mümkün olmadığını belirterek, "Hepsi, 'Kusura bakmayın, biz Akdeniz'de sizinle çalışamayız. Hadi bize eyvallah.' deyip çekip gidiyorlardı. Kendi gemileriniz olunca, arkanızda güçlü bir donanma olunca kimsenin size 'Eyvallah' deme şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye'de 4 milyon hanenin yerli doğal gaz kullandığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bunu 2026'da 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028'de 4 katına çıkaracağız ve Türkiye'deki 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz."

AKKUYU NGS'NİN 1. REAKTÖRÜ YÜZDE 95 TAMAMLANDI

Bayraktar, Türkiye'nin çok büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli olduğunu, konutlardaki elektrik ihtiyacının tamamının rüzgar ve güneş enerjisinden karşılandığını anlattı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalardan da bahseden Bayraktar, santraldeki 1. reaktörün yüzde 95'inin tamamlandığına dikkati çekti.

Bayraktar, Akkuyu NGS'deki 4 reaktör gibi toplam 8 reaktörün daha yapımının hedeflendiğini belirterek, Sinop ve Trakya bölgesine işaret etti.

Vatandaşa yönelik enerji desteklerine değinen Bayraktar, "2025 yılında elektrikteki destek 387 milyar lira. Doğal gazdaki destek 363 milyar lira." bilgisini paylaştı.