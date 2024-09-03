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Ekonomi

Akkuyu NGS'de bir aşama daha geride kaldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işlemi tamamlandı.

AA3 Eylül 2024 Salı 13:29 - Güncelleme:
Akkuyu NGS'de bir aşama daha geride kaldı
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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabilen masif temelin, aynı zamanda bu yükleri eşit dağıtabilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu yapının inşası için 58,2 metreye 20,4 metre boyutlarında ve 5,3 metre yüksekliğinde betonarme bir çerçeve inşa edildi. Çerçeve, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan 8 ila 36 milimetre çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Temelin tamamının 307 ton armatür üzerine döşendiği aktarılan açıklamada, "Beton döşeme tasarım mukavemetine ulaştıktan sonra, Akkuyu NGS mühendisleri türbin-jeneratör ünitesinin montajı için tam ölçekli çalışmalara başlayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

"Sürekli betonlama yöntemini kullanarak karmaşık bir geometrik şekle sahip temel yapısına 2 bin 220 metreküp yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen beton döşendi. Tasarım mukavemetini kazanma süresi 56 gün olacaktır. Bu süre zarfında, masif temel yapısının kalitesini artırmak için çok önemli olan kontroller, termal ve nem bakımı gerçekleştirilecektir."

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