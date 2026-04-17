Ekonomi

Akkuyu NGS'de kritik gelişme: Kurulum tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. Güç Ünitesi'nin reaktör binası iç koruma kabuğunun 6. katmanının kurulumu yapıldı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 15:59 - Güncelleme:
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin 2. Güç Ünitesinin inşasında bir adım daha tamamlandı.

Yapının tasarım konumuna montajı yaklaşık 4 saat sürerken, yaklaşık 40 uzmanın görev aldığı montaj çalışması planlandığı şekilde yapıldı.

Paletli vinç bomuna sabitlenen özel taşıma kirişi, ayrı hidrolik silindirler aracılığıyla konum ayarı yapılarak yapının hassas şekilde konumlandırılmasını sağladı.

Kurulumdan sonra 2. Güç Ünitesi'nin reaktör binasının yüksekliği 8,28 metre artarak 51,5 metreye ulaştı.

Altıncı katmanın kurulumu, Akkuyu NGS'nin 2. ve 3. Güç Üniteleri arasında yer alan özel bir montaj sahasında yapıldı.

Yaklaşık 30 uzman, 3 ay boyunca 30 ayrı bloğu bir araya getirerek, 44 metre çapında ve 141 ton ağırlığında tek bir metal yapı oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

"İç koruma kabuğunun bileşenlerinin montajı, yüksek hassasiyet ve ekiplerin koordineli çalışmasını gerektiriyor. Bu, birbirinden bağımsız elemanların teslimatı ve boşaltılmasından tasarım konumuna montajına ve ardından betonlanmasına kadar her aşamanın önemli olduğu karmaşık bir mühendislik operasyonudur. İkinci Güç Ünitesi'ndeki çalışmalar istikrarlı bir tempoda ilerliyor, sırada reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesiyle kapatılması var."

  • akkuyu
  • nükleer güç
  • santral
  • kurulum

