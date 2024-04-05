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Ekonomi

Akkuyu NGS'de yeni aşama! Faaliyete geçti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında bulunan kimya atölyesinde gazların analizini yapmak ve endüstriyel yağların kontrolünü sağlamak üzere tasarlanmış bir gaz ve yağ laboratuvarı faaliyete geçti. Laboratuvar, proses gazların ve endüstriyel yağların operasyonel testlerine uygun olarak tasarlandı.

DHA5 Nisan 2024 Cuma 14:08 - Güncelleme:
Akkuyu NGS'de yeni aşama! Faaliyete geçti
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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Gaz ve endüstriyel yağ laboratuvarındaki cihaz ve ekipmanların devreye alma çalışmaları tamamlandı. En kısa zamanda türbin yağı Akkuyu NGS inşaat sahasına ulaşmaya başlayacaktır. Kimya atölyesi uzmanları, parlama noktası, viskozite, asit oranı, endüstriyel saflık sınıfı ve hava alma süresi gibi çeşitli göstergeleri, yani yağın kalitesini karakterize eden tüm göstergeleri belirleyerek türbin yağının giriş kontrolünü yapmaya hazırdır. Teknik kabiliyetler, yağlardaki çözünmüş nemin, köpürme eğiliminin ve yağ ortamının yoğunluğunun belirlenmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRLÜ ENDÜSTRİYEL YAĞLARIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ BELİRLENECEK

Laboratuvarın, Akkuyu NGS sahasında modern ekipmanlar kullanılarak yapılacak olan hızlı testler için hazır hale getirildiği belirtilirken, geniş bir cihaz yelpazesine sahip olduğu ve birçok türde endüstriyel yağın başlıca özelliklerinin belirleneceği, uzmanlar tarafından yağların fiziksel-kimyasal ve kromatografik analizlerinin yapılacağı aktarıldı.

Laboratuvar hakkında paylaşılan diğer bilgiler ise şu şekilde:

"Laboratuvarda incelemesi yapılacak yağlardan biri olan transformatör yağı, nükleer santralin elektrikli ekipmanın iletken parçalarının yalıtımını sağlıyor ve ısı giderici bir ortam oluşturuyor. Nükleer santralin işletilmesinde ayrıca türbin, transmisyon ve kompresör yağları ile alev geciktirici sentetik sıvı ve dizel yakıt da kullanılıyor. Laboratuvarda şimdiden "Kristall-9000" gaz kromatografik komplekslerini, açık ve kapalı potada parlama noktası belirleme aparatları, otomatik titratörleri, yoğunluk ölçerleri, X-ışını floresan enerji dağıtıcı spektrometreyi, yağ viskozitesi ölçer sistemi ve taşınabilir gaz analizörlerini test etmek için çalışmalar başladı."

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