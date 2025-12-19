Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki gelişmeleri Türk mühendisler anlatacak

Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu NGS'deki son gelişmeleri ve proje detaylarının anlatılması için geleneksel hale getirilen etkinlik, 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Santralde görevli 4 Türk mühendisin konuk olacağı program, Akkuyu Nükleer AŞ'nin YouTube kanalından yayınlanacak.

Rusya'daki teknik üniversitelerde aldıkları eğitimin ardından istihdam edilen mühendisler, birinci güç ünitesinin ana unsurları hakkında izleyicileri bilgilendirecek.

Projeyle ilgili merak edilen soruların yanıtlanacağı etkinlikte, santral sahasından görüntüler de paylaşılacak.

Yayın konuğu olacak Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrei Zhukov da sahada gelinen aşamadan bahsedecek.

- "HALKI BİLGİLENDİRME KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK"

Mühendislerden Lisanslama Destek Birimi Başuzmanı Elif Uğur, AA muhabirine, projede görev aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Akkuyu NGS'deki mesaini Türkiye'nin geleceğine katkı olarak gördüğünü dile getiren Uğur, "Türkiye'de yıllar öncesinde planlanan bir projeydi bu. Son dönemlerde çalışmalara daha ağırlık verdik ve mümkün olan en kısa sürede elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Uğur, "Açık Kapı Günü"nün vatandaşların bilgilendirilmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Nükleer enerji, Türkiye için çok yeni bir alan olduğundan insanların da bu konuda çok fazla bilgisi yok. Biz de Açık Kapı Günü etkinliği ya da kamuoyuna paylaşılan diğer bilgilerle enerji üretiminin nasıl olacağını, sahadan görüntülerle üretimin nereden ve hangi aşamalarla aktarılacağını anlatıyoruz."

- "BU SANTRALİN ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEĞİNİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

Nükleer Yakıt Çubukları Sızdırmazlık Kontrol Sistemleri Başuzmanı Ege Mert de Akkuyu NGS'de çalışmanın, büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.

Projenin, Türkiye'ye sunacağı katkılara değinen Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin nükleer enerji konusunda söz sahibi olacak bir ülke haline gelmesi gurur veren bir olay. Gelecekte özellikle yapay zekanın da gelişimiyle dünyadaki elektrik üretiminin artması gerekecek. Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması gerçekten önemli olacak. İnsanlara inşaat ve kurulum aşamasında neler yaptığımızı, aslında nükleer santrallerin çok güvenliği olduğunu göstermemiz gerekiyor. Güvenlik sistemlerimizi, ekipmanlarımızı, bu santralin hiçbir şekilde çevreye zarar vermeyeceğini anlatmamız gerekiyor. Biz de bunun en güzel yolu olduğunu düşündüğümüz Açık Kapı Günü etkinliklerinde her yıl vatandaşlarla buluşuyoruz."

- "HALKIMIZA BU SÜRECİ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Radyasyon Güvenliği Başuzmanı Merve Şahin de ailesinin projede yer almasından gurur duyduğunu belirterek şunları anlattı:

"Daha önce Açık Kapı Günü'ne izleyici olarak katılmıştım. Bu defa Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni halkımıza anlatmak için etkinliğe dahil oldum. Umarım herkes sorusunu sorup birçok yeni bilgi öğrenebilir. Herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Elimizden geldiğince nükleer enerjinin, reaktörden şalt tesisine kadar olan sürecini anlatacağız. Halkımıza bu süreci göstermeye çalışacağız."

Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Uzmanı Umutcan Şahin de santralin tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağına dikkati çekti.

Şantiyede güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olduğuna değinen Şahin, "Herkesin sıklıkla gelip ziyaret edebilmesi pek mümkün değil. Açık Kapı Günü etkinliklerinde 'Neler yaptık, neler yapıyoruz, neler planlıyoruz' kısmını halkımıza yansıtmak için buradayız. Umarım halkımızın merak ettiği bilgileri bu etkinliklerde sunabiliriz." diye konuştu.