İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,742
  • EURO
    50,2257
  • ALTIN
    5962.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Akkuyu üzerinden nükleer vurgusu! Bakan Bayraktar: Olmazsa olmazımızdır
Ekonomi

Akkuyu üzerinden nükleer vurgusu! Bakan Bayraktar: Olmazsa olmazımızdır

Nükleer enerji alanında dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapıldığına işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, herkesin kullandığı bu enerjiyi Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun bir şekilde, denetimlerini, standartlarını son derece üst seviyede tutarak, nükleer güvenliği önceleyerek ve bundan asla taviz vermeden Akkuyu'da hayata geçirdiğini kaydetti.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Akkuyu üzerinden nükleer vurgusu! Bakan Bayraktar: Olmazsa olmazımızdır
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de suya yapılan zamlara ilişkin sözlerini anımsatarak, "Benim Genel Kurul'daki konuşmamdan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi komşum aynı zamanda, bana bir mesaj gönderdi ve dedi ki 'Biz böyle bir zam yapmadık.' Ben de kendisine şunu söyledim, burada da ifade ediyorum: 'Biz bütün rakamları, yani suyla ilgili rakamları ASKİ'nin, yani Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin web sitesinden aldık.' Kamuya açık bir bilgiyi söylüyorum size, biz bunu kendi kafamızdan uydurmadık." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya ilişkin verileri paylaşan Bayraktar, "Kullandığımız rakamlar kendilerine ait, resmi rakamlar. Sayın Başkan'a 'Eğer ASKİ'nin rakamlarında, web sitesinde, sizin koyduğunuz rakamlarda bir yanlışlık varsa biz burada düzeltiriz.' dedim." şeklinde konuştu.

Ankara'da yaşayan bir vatandaşın doğal gaz, elektrik ve su faturasından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bahsettiğini hatırlatan Bayraktar, "Su faturaları, hepimiz bunu biliyoruz, Ankara'da yaşıyoruz, elektrik fiyatlarının çok daha üzerinde seyrediyor." dedi.

"OLMAZSA OLMAZ UNSURLARDAN BİR TANESİ"

Nükleer enerji alanında dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapıldığına işaret eden Bayraktar, herkesin kullandığı bu enerjiyi Türkiye'nin de uluslararası standartlara uygun bir şekilde, denetimlerini, standartlarını son derece üst seviyede tutarak, nükleer güvenliği önceleyerek ve bundan asla taviz vermeden Akkuyu'da hayata geçirdiğini kaydetti. Bayraktar, "Bu, bizim ülkemizin enerji geleceği, enerji güvenliği ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için, yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi, mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Niğde'nin tüm ilçelerinde doğal gaz bulunduğunu anlatan Bayraktar, "Varto da bizim 2026 ve 2027 planlamamız içerisinde var. Orada çalışmamız 2026 yılında başlayacak ve boru gazıyla inşallah orada da doğal gazı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." bilgilerini paylaştı.

  • bakan bayraktar
  • nükleer
  • akkuyu
  • enerji

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.