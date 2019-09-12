Akkuyu'da çalışmak üzere 22 öğrenci Rusya'ya gönderiliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Bu yıl 22 Türk öğrencimiz Rusya'ya yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar.' dedi.
- AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar." dedi.
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