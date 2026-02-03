İSTANBUL 6°C / 2°C
  Akkuyu'da kritik aşama tamam: Enerjide geri sayım başladı
Akkuyu'da kritik aşama tamam: Enerjide geri sayım başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında yükseltici transformatörlerin taşınması ve yerleştirilmesi başarıyla tamamlandı.

Akkuyu'da kritik aşama tamam: Enerjide geri sayım başladı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasında, yükseltici transformatörlerin taşınması ve projedeki konumlarına yerleştirilmesi çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, santralin Türkiye'nin ulusal elektrik sistemine bağlantı sürecinde kilit aşamalardan biri başarıyla gerçekleştirildi.

Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde yükseltici transformatörlerin taşınması tamamlandı.

Ayrıca, transformatörlerin projedeki konumlarına yerleştirilmesi çalışmaları başarıyla tamamlanarak, depolama alanından alınan ekipman özel olarak hazırlanan temel platformların üzerine yerleştirildi.

Transformatörlerde yüksek gerilim iletim elemanları, soğutma sistemleri, kontrol ve kumanda sistemlerinin montaj çalışmaları üretici firma uzmanlarının da katılımıyla aşamalı olarak yürütülüyor.

Transformatörlerin kurulumu, güç ekipmanının bağlantısı, yüksek gerilim testlerinin gerçekleştirilmesi ve Akkuyu NGS'de üretilecek elektriğin Türkiye'nin ulusal elektrik sistemine aktarılmasına yönelik teknik altyapı açısından önemli bir hazırlık aşamasını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin, "Yükseltici transformatörler, güç ünitesinin elektrik enerjisi üretmesini sağlayan sistemin en temel unsurlarından biridir. Turbo jeneratör tarafından üretilen elektrik enerjisi, transformatörler aracılığıyla gaz yalıtımlı şalt tesisine, ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal elektrik sistemine aktarılacak. Transformatörler, gerilimin kademeli ve kontrollü şekilde ayarlanmasına imkan tanıyan özel anahtarlama cihazlarıyla ve modern koruma sistemleriyle donatılmıştır." ifadelerini kullandı.

