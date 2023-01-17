Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen "Akşam Future&Trends Summit" ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre, şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak bizim için çok önemli. Bu yola teknoloji ile ulaşabileceğimize kanaat getirdik." dedi.

Dağlıoğlu, "Bizim için en büyük enstrüman, teknolojik altyapımız. Ülkemizde son yıllarda çok başarılı teknoloji girişimlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Ülkemizde son dönemlerde çok önemli bir dijital dönüşüm yaşanıyor ve yine ülke olarak rakiplerimizin ötesinde olduğumuzu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Burak Dağlıoğlu, "Türkiye Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesinde bir istikrar merkezi ve çevresinde de barış ortamını geliştirmeye çalışan bir ülke olarak dikkat çekiyor." dedi.

Dağlıoğlu, "Ülkemiz yatırımcılar için cazip bir yatırım merkezi. Dünyada yatırımların azaldığı bir dönemde biz geçen yıla kıyasla aynı seviyede yatırım çekerek pozitif ayrıştığımızı da gösterdik." ifadelerini kullandı.