Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 21. yılını zirveyle taçlandırıyor

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 10.15 itibarıyla izleyiciyle buluşacak.

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 107 yıldır yayın hayatını sürdüren Akşam Gazetesi; 21 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan özel projesi Future&Trends dergilerini, 2025 yılının son günlerinde "Dönüşüm Çağı" temasıyla yayınlamaya hazırlanıyor. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilecek zirve; finans, sigorta, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende başta olmak üzere pek çok sektördeki dönüşümü ele almak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektör paydaşlarını bir araya getiriyor.

İki oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturumu "İnşaat ve Şehircilikte Dönüşüm Çağı" başlığıyla gerçekleştirilecek. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu moderatörlüğündeki oturumda; dönüşen ihtiyaçlar ve yeni teknolojiler ışığında inşaat ve şehircilik sektöründe inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve dijital çözümlerin önemi ele alınacak. Akıllı şehir uygulamaları, çevre dostu yapılaşma, kentsel dönüşüm süreçleri ve yeni nesil planlama yaklaşımları masaya yatırılırken; şehirlerin daha dirençli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.

Oturumda Management Plus Genel Müdürü ve KENTSEV Başkanı Dr. Haldun Ersen, Quick Sigorta Finansal Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş ve Grifon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin ikinci ve son oturumu ise "Savunma Sanayisinde Dönüşüm Çağı" başlığıyla düzenlenecek. Yerli ve millî üretim vizyonu doğrultusunda savunma sanayisinde yaşanan teknolojik dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyonun sektöre etkisi ile küresel rekabet gücünü artıran stratejik adımlar ele alınacak. Dijitalleşme, yapay zekâ ve ileri mühendislik çözümleri çerçevesinde sektörün mevcut durumu kapsamlı biçimde değerlendirilirken, Türkiye'nin savunma sanayisinde sürdürülebilir büyümesini destekleyecek öncelikli alanlar masaya yatırılacak.

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda moderatörlüğündeki oturumda; Türkiye Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Bekir İlhan, Blitz Teknoloji Genel Müdürü Kadir Doğan ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitü Müdürü Mehmet Nefes konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin açılış konuşmaları 24 TV ekranlarından canlı yayınlanacak; gün boyunca 24 TV Moderatör kuşaklarında oturumlardan öne çıkan başlıklar ve zirve katılımcılarıyla gerçekleştirilen özel röportajlar izleyiciyle buluşacak. Akşam Future&Trends Summit'in tamamı ise Akşam TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

