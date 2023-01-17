AKŞAM Gazetesi ilk kez düzenliyor: Gelecek&Trendler bugün masaya yatırılıyor

AKŞAM Gazetesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "AKŞAM Future & Trends Summit" zirvesi bugün gerçekleştirilecek. Zirvede Türk ekonomisine yön veren sektörlerin 'gelecek&trendler'i masaya yatırılacak. Zirvenin açılış konuşmasını ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile birlikte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Öztop'un da konuşmacılar arasında yer aldığı zirvede ele alınacak başlıklar "yatırım, finans ve sigorta, otomotiv, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende" olarak belirlendi. Zirvede 4 ayrı oturum gerçekleşecek.

AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'İnşaat, Çevre ve Şehircilik' oturumunun konuşmacıları ise Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Ege yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım olacak. Zirve Akşam TV ve 24'ten de yayınlanacak.