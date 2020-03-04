04 Mart 2020 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. 100 Bin Yeni Sosyal Konut projelerinde kura çekimleri de başladı. Aksaray TOKİ 2020 çekilişi ne zaman? Aksaray TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aksaray Merkez ilçesinde hayata geçirilecek olan 372 konutun hak sahipleri yarın belli olacak. Aksaray TOKİ projesinde 260 adet 2+1 ve 112 adet 3+1 daire inşa edilecek.

AKSARAY TOKİ 2020 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Aksaray Merkez 372/100000 Toplu Konut Projesi'nde kuralar yarın saat 11:00'da Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aksaray TOKİ kura sonuçları kura çekiminin ardından belli olacak. Aksaray TOKİ 2020 çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.