24 Kasım 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 14:23

Aktif rasyo ne demek? sorusu Merkez Banbkası'nın yaptığı açıklama sonrası arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal piyasalarda yeni bir normalleşme adımı attı. Mayıs ayında yürürlüğe giren aktif rasyosu uygulaması kaldırılıyor. Merkez Bankası'ndan alınan kararın ardından rasyo nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Aktif Rasyosu nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,, salgın döneminde oluşan belirsizlik nedeniyle yürürlüğe konulan aktif Rasyosu uygulaması 31 Aralık'ta yürürlükten kaldırılacak.

AKTİF RASYOSU NEDİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamak için uyguladığı aktif rasyosu ismi verilen denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. İşte Aktif Rasyo'nun anlamı ve Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama.

AKTİF RASYO NE DEMEK?

Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor.

Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

MERKEZ BANKASI'NDAN AKTİF RASYOSU AÇIKLAMASI

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda,

Uygulama ile bankalara, topladıkları mevduat kadar kredi verme şartı getirilmiş, kredi sisteminin etkin çalışması hedeflenmişti.

Mayıs ayında yürürlüğe giren uygulamada daha önce iki kere esnekliğe gidilmiş, bankaların yüzde 100 uygunluk şartı önce yüzde 95'e sonra yüzde 90'a indirilmişti.

Aktif Rasyo (AR) hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.