Akyaka Kapısı'nda 33 yıllık kilit açıldı! Türkiye-Ermenistan sınırında tarihi geçiş

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde dikkat çeken bir adım atıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen ay Türkiye ile demiryolu bağlantısının yeniden kullanılmaya başlandığını açıklamasının ardından, Kars'taki Akyaka Sınır Kapısı'ndan 33 yıl sonra ilk geçişler yapıldı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KARS TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan'ın girişimleri ve taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 2 Haziran'da Ermenistanlı iş insanları 1993'te kapatılan 'Doğu Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Sınır kapısı, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin ardından kapatılmıştı.

İŞ DÜNYASI BULUŞTU

Ermeni heyeti, KARS TSO tarafından Kars'taki bir otelde düzenlenen Türkiye–Ermenistan İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Toplantıda iki ülkeden kamu temsilcileri, oda ve borsa başkanları, iş dünyası kuruluşları ile çok sayıda iş insanı yer aldı. Görüşmelerde ticaret, lojistik, turizm, enerji, yatırım ve bölgesel işbirliği gibi alanlarda değerlendirmeler yapılırken, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş fırsatlarının oluşturulması konuları ele alındı. Organizasyon, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ekonomik boyutuna katkı sağlayan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

TÖRENLE KARŞILANDILAR

Karslı iş insanları, Ermenistan heyetini törenle karşıladı. Sınır kapısının açılmasıyla Türkiye -Ermenistan arasındaki ticari ve turistik potansiyelin artması bekleniyor.