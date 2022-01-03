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Ekonomi

Alanında dünyada sayılı isimlerden! Türkiye'de üretilecek Avrupa'ya satılacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Avrupa Birliği (AB) bölgesi için yapılan anlaşma gereği göndereceği demir yolu tekeri üretimine başladı. Öte yandan tren tekeri üretimi alanında dünyanın sayılı üreticileri arasına giren KARDEMİR, bu yıl tamamladığı bir dizi sertifikasyon süreçlerinin ardından dünya standartlarında ticari faaliyetlere katılma yetkisine sahip oldu.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:05
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KARDEMİR bünyesinde 2018'de hizmete alınan ve yılda 200 bin üretim kapasitesine sahip olan Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi'nde üretilen tekerler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra AB bölgesine de gönderilecek.

Tren tekeri üretimi alanında dünyanın sayılı üreticileri arasına giren KARDEMİR, bu yıl tamamladığı bir dizi sertifikasyon süreçlerinin ardından dünya standartlarında ticari faaliyetlere katılma yetkisine sahip oldu.

Yük, yolcu, hafif raylı sistem ve lokomotif tekeri üretimi yapan ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılayan KARDEMİR, geçen aylarda AB bölgesi için 30 bin adet üretim anlaşması yaptı.

AB bölgesine gönderilecek tekerlerin üretimine başlayan KARDEMİR, daha önce de Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine demir yolu tekerleği ihraç etmişti.

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