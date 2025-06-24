Alanya'da kruvaziyerle turist akını

Kruvaziyer "Marella Discovery 2" Alanya Limanı'na demirledi.

Marmaris'ten ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1794 yolcu ve 740 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2" akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edecek.