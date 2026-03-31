Ekonomi

Alanya'ya kruvaziyerle turist akını

Antalya'nın Alanya ilçesi, Fransa bayraklı kruvaziyer gemisi Le Dumont-d'Urville ile deniz yoluyla gelen 114 turisti ağırladı. Kuşadası'ndan hareket eden 142 metre uzunluğundaki yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı ve turistler ilçenin tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldu.

AA31 Maart 2026 Salı 10:58
Akdeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Alanya, kruvaziyer turizmi açısından önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Fransa bayraklı lüks kruvaziyer gemisi Le Dumont-d'Urville, 114 yolcusuyla birlikte Alanya Limanı'na demir attı ve ilçeye uluslararası deniz turizmi hareketliliği kazandırdı.

LE DUMONT-D'URVİLLE 114 YOLCUSUYLA ALANYA LİMANI'NA YANAŞTI

Antalya'nın Alanya ilçesini, Fransa bayraklı kruvaziyer "Le Dumont-d'Urville" ile gelen 114 turist ziyaret etti.

Kuşadası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 142 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu Fransız 114 yolcu ile 117 personel bulunduğu öğrenildi.

FRANSIZ TURİSTLER ALANYA'NIN TARİHİ DOKUSUNU KEŞFETTİ

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Geminin bir sonraki durağı Antalya olacak.

