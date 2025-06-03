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Ekonomi

Alanya'ya turist akını!

Marella Discovery 2 adlı kruvaziyerle Alanya'ya 1801 turist geldi. Marella Discovery 2 akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

AA3 Haziran 2025 Salı 10:24 - Güncelleme:
Alanya'ya turist akını!
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Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Marmaris'ten ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 744 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2" akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

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