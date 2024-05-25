İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2024 Cumartesi / 18 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

AlBaraka İslami Finans Zirvesi sona erdi

Küresel ölçekte İslam ekonomisi için daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir geleceğe yönelik rota çizen AlBaraka İslami Finans Zirvesi ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
AlBaraka İslami Finans Zirvesi sona erdi
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Albaraka Türk Katılım Bankası, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde düzenlenen zirve, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Dünyanın farklı bölgelerindeki İslam ülkelerinden gelen konuşmacılar, zirvede, kendi bölgelerinin perspektiflerini sunarak İslami finansın küresel ekonomideki rolüne ilişkin fikirlerini kapsamlı şekilde paylaştı.

Zirvenin ikinci gününde öğleden sonra gerçekleştirilen "Sinerji ve Sürdürülebilirlik: İslam Ekonomisinde Ekosistemlerin Keşfi, Ulusal ve Uluslararası Etkileri" başlıklı panelde, ulusal çapta İslam ekonomisi ekosistemi ve helal endüstrisindeki global yaklaşımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın'ın moderatörlüğünü üstlendiği "İslam Ekonomisinin Düzenleyici Evrimi: Bileşenleri, Zorlukları ve Fırsatları Keşfetmek" başlıklı panele, Kahire'deki Amerikan Üniversitesi Arap ve İslam Medeniyetleri Bölümü Profesörü Mohamed Serag, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) Genel Sekreteri Dr. Umar Oseni, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Murat Yaş ve Pakistan Yüksek Mahkemesi avukatı Ahmer Bilal Soofi katıldı.

Zirve, İslami Mali Kuruluşlar Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI) Yönetim ve Etik Kurumu Başkanı Farrukh Raza ve OIC-AC Genel Sekreteri Oseni'nin katılımıyla gerçekleşen "İslami Finans Profesyonelleri için Etik Kurallar" etkinliğiyle tamamlandı.

  • AlBaraka Finans Zirvesi
  • İslam Ekonomisi
  • İstanbul

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.